Происшествия

Второй случай за сутки. В Бишкеке ищут участника дорожного конфликта с оружием

В Бишкеке проводится проверка по факту дорожного конфликта, произошедшего утром 14 января на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Осмонкулова. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы.

По данным милиции, неизвестный мужчина вступил в конфликт с другим водителем, при этом угрожал ему пистолетом, после чего скрылся с места происшествия.

Факт зарегистрирован в журнале учета информации УВД Свердловского района Бишкека. Начата доследственная проверка.

Сотрудники милиции проводят необходимые мероприятия по установлению личности и местонахождения подозреваемого. По итогам проверки его действиям дадут юридическую оценку в соответствии с требованиями законодательства.

Ранее сегодня сообщалось, что в Бишкеке задержан участник другого дорожного конфликта, в котором также угрожали пистолетом. 
