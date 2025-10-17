01:37
Происшествия

В аэропорту «Манас» усилены меры безопасности из-за сообщения об угрозе

В Международном аэропорту «Манас» усилены меры безопасности после поступления информации о возможной террористической угрозе.

Как сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана», сотрудники службы авиационной безопасности проводят тщательный осмотр терминала и прилегающих территорий.

В целях обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников усилены все меры контроля. Проверка проводится максимально оперативно, без прерывания производственных процессов«,, — отметили в компании.

Аэропорт продолжает функционировать в обычном режиме, при этом к обеспечению порядка привлечены дополнительные силы.

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» рекомендует гражданам сохранять спокойствие и следить за новостями только через официальные источники.

Напомним, ранее в мессенджерах распространили видео, на котором мужчина угрожает физической расправой над учащимися столичных школ. Милиция установила личность угрожавшего. Им оказался гражданин Украины Ярослав Овсюк. Он объявлен в международный розыск за телефонный терроризм.

