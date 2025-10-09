Фото из интернета. «Больше невиновных не сажают». Президент о доверии к милиции и убийствах

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров опубликовал на своей странице в Facebook пост, посвященный расследованию резонансного двойного убийства, произошедшего в ночь на 3 октября

Глава государства отметил, что после публикации кадров с камер видеонаблюдения в соцсетях разгорелись обсуждения и появились различные версии — от предположений, что на видео запечатлен другой человек, до обвинений в адрес милиции. «Каждый посчитал себя экспертом», — написал президент.

Он подчеркнул, что благодаря системе «Безопасный город» подозреваемого удалось установить оперативно. Однако личность молодого человека сразу определить не удалось, поэтому власти обратились к населению за помощью. По словам президента, преступник все равно был бы найден, поскольку Бишкек сегодня оснащен камерами, а их установка продолжается и в новых жилмассивах и селах, присоединенных к городу.

«Пусть преступники не думают, что, совершив преступление в Бишкеке, они смогут избежать наказания», — заявил глава государства.

Президент напомнил, что камеры системы «Безопасная страна» уже помогают задерживать преступников по всей республике — от Баткена до Таласа и Нарына. Так, недавно удалось оперативно найти убийцу Айсулуу. В Бишкеке же были случаи, когда преступников задерживали за 15–20 минут.

Вместе с тем он признал, что доверие к милиции по-прежнему невысокое, что связано с практикой прошлых лет, когда нередко задерживали невиновных ради «галочки» в отчетах. «Сейчас такого больше нет. Милиция работает добросовестно и эффективно», — подчеркнул президент.

Он добавил, что сотрудники обеспечены всеми необходимыми техническими средствами, а за их работой ведется онлайн-наблюдение из главного штаба.

Президент также отметил, что МВД не может регулярно раскрывать детали расследований, так как это противоречит интересам следствия. Информация предоставляется только после завершения необходимых процедур.

«В таких резонансных случаях всем нам следует проявлять выдержку и не становиться «экспертами». Кроме того, каждому важно соблюдать медиаграмотность», — резюмировал глава государства.

Напомним, в ночь на 3 октября в доме по улице Ынтымак обнаружены тела мужчины, 1991 года рождения, и его сестры, 1987 года рождения. Согласно заключению судебно-медицинских экспертов, мужчине нанесено 18 ножевых ранений, женщине — 11. Подозреваемого задержали благодаря системе распознавания лиц «Безопасная страна». Сейчас он находится под стражей, следствие назначило экспертизы и продолжает выяснять все обстоятельства.