В жилмассиве «Ак-Ордо» произошло убийство. МВД разыскивает подозреваемого

В ночь на 3 октября в одном из домов, расположенных в жилмассиве «Ак-Ордо» по улице Ынтымак, произошло убийство. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР.

Отмечается, что на видеозаписях, изъятых с камер наблюдения, зафиксирован подозреваемый, а на месте обнаружен предмет одежды — кепка.

Подробностей дела МВД не сообщает, некоторые СМИ отметили, что речь идет о двойном убийстве.

Милиция просит граждан, имеющих информацию о личности подозреваемого или о его местонахождении, сообщить по номерам телефонов: 0 772 144 239, 0 556 848 080, 102. В ведомстве гарантируют полную анонимность и вознаграждение за содействие следствию.