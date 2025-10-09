Двойное убийство. Супруге и детям погибшего окажут психологическую помощь

Супруге и детям убитого в жилмассиве «Ак-Ордо» окажут психологическую помощь. Об этом сообщает глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, фонд будет оказывать содействие госорганам в предоставлении психологической и иной помощи пострадавшим.

«Все службы города подключились. Я встретилась с семьей — все пройдут реабилитацию», — написала в Facebook Назгуль Турдубекова.

Напомним, в ночь на 3 октября в доме по улице Ынтымак в жилмассиве «Ак-Ордо» обнаружены тела мужчины 1991 года рождения и его сестры 1987 года рождения. Согласно заключению судебно-медицинских экспертов, мужчине нанесено 18 ножевых ранений, женщине — 11.

У погибшего осталось трое детей, супруга в положении. Она опознала подозреваемого.

Его задержали благодаря системе распознавания лиц «Безопасная страна». Сейчас подозреваемый находится под стражей, следствие назначило экспертизы и продолжает выяснять все обстоятельства.