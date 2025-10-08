21:49
Происшествия

Двойное убийство в «Ак-Ордо». Жена погибшего опознала подозреваемого

Супруга убитого в жилмассиве «Ак-Ордо» мужчины опознала подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в ГУВД Бишкека обратилась супруга, погибшего Ш.Н., 1992 года рождения. Она дала подробные свидетельские показания, способствующие установить хронологию и обстоятельства преступления, а также опознала ранее задержанного подозреваемого.

«Вместе с этим женщина обратилась к гражданам с просьбой с уважением отнестись к ее горю, проявить сочувствие и воздержаться от распространения негативных комментариев и ложной информации в соцсетях», — говорится в сообщении.

Напомним, подозреваемого задержали вчера вечером. Ему 19 лет.

В ночь на 3 октября в одном из домов в жилмассиве «Ак-Ордо» на улице Ынтымак произошло убийство. На видеозаписях, изъятых с камер наблюдения, зафиксирован подозреваемый, а на месте обнаружена его кепка. Он проник в дом и убил мужчину, 1991 года рождения, и его сестру, 1989 года рождения.
