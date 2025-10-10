11:22
Происшествия

Соглашение о прекращении войны в секторе Газа будет подписано в выходные — Трамп

Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении войны в секторе Газа будет подписано во время его визита в Египет в ближайшие выходные. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

«Мы поедем в Египет, где подпишем сделку, еще одну. У нас уже было подписание от моего имени, но будет и официальное подписание. И самое удивительное, что все страны там, от Катара до Саудовской Аравии, ОАЭ, все они, я имею в виду, богатые, небогатые, все они собрались вместе. Это удивительно», — сказал Трамп.

Ситуация в Газе. Генсек ООН приветствует соглашение об освобождении заложников

Президент США сообщил, что освобождение заложников запланировано на понедельник, 13 октября, или вторник, 14 октября. Он выразил надежду, что достигнутая договоренность заложит основу для долгосрочного мира на Ближнем Востоке, а также пообещал, что «Газа будет перестроена».

«Мы урегулировали семь конфликтов. Это восьмой. Думаю, российско-украинский конфликт тоже скоро закончится», — заявил Дональд Трамп.

Ранее Белый дом обнародовал план урегулирования в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает введение временного внешнего управления с международным участием. В Египте состоялись непрямые переговоры по реализации первого этапа этого плана.
