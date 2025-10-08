15:19
Происшествия

Хакеры из КНДР в 2025 году похитили криптовалюту на сумму более $2 миллиардов

Хакеры из КНДР за этот год похитили криптовалюту на сумму более $2 миллиардов. Это стало самой крупной кражей за всю историю, сообщает аналитическая компания в области блокчейна Elliptic.

По ее данным, сумма украденных в 2025-м криптоактивов уже значительно превышает показатели предыдущих лет и побила рекорд 2022 года, когда в результате атак на криптосервисы Ronin Network и Harmony Bridge похитили криптовалюту на $1,35 миллиарда.

Отмечается, что потери криптобирж этого года в значительной степени обусловлены кражей $1,46 миллиарда у биржи Bybit в феврале. Среди других краж, публично приписываемых Северной Корее в 2025-м, — атаки на LND.fi, WOO X и Seedify.

Elliptic подчеркивает, что установление причастности хакеров из конкретной страны не является точной наукой, и фактическая сумма похищенных КНДР криптоактивов может быть еще больше.

«Elliptic и другие эксперты используют сочетание аналитики блокчейна, выявленных схем отмывания денег и источников разведки для установления причастности. Нам известно о многих других кражах, которые имеют некоторые отличительные черты деятельности, связанной с Северной Кореей, но нет достаточных доказательств... Другие кражи, вероятно, не были зарегистрированы и остаются неизвестными», — говорится в сообщении.

Считается, что всего за все время северокорейские хакеры похитили более $6 миллиардов в криптовалюте.

Ранее сообщалось, что хакеры из Северной Кореи с 2017 года украли $3 миллиарда на ядерную программу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/346448/
