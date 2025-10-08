Хакеры из КНДР в 2025 году похитили криптовалюту на сумму более $2 миллиардов

Хакеры из КНДР за этот год похитили криптовалюту на сумму более $2 миллиардов. Это стало самой крупной кражей за всю историю, сообщает аналитическая компания в области блокчейна Elliptic.
Отмечается, что потери криптобирж этого года в значительной степени обусловлены кражей $1,46 миллиарда у биржи Bybit в феврале. Среди других краж, публично приписываемых Северной Корее в 2025-м, — атаки на LND.fi, WOO X и Seedify.
Elliptic подчеркивает, что установление причастности хакеров из конкретной страны не является точной наукой, и фактическая сумма похищенных КНДР криптоактивов может быть еще больше.
«Elliptic и другие эксперты используют сочетание аналитики блокчейна, выявленных схем отмывания денег и источников разведки для установления причастности. Нам известно о многих других кражах, которые имеют некоторые отличительные черты деятельности, связанной с Северной Кореей, но нет достаточных доказательств... Другие кражи, вероятно, не были зарегистрированы и остаются неизвестными», — говорится в сообщении.
Считается, что всего за все время северокорейские хакеры похитили более $6 миллиардов в криптовалюте.
Ранее сообщалось, что хакеры из Северной Кореи с 2017 года украли $3 миллиарда на ядерную программу.