19:43
USD 85.61
EUR 93.38
RUB 1.04
Техноблог

Северная Корея стала третьим в мире держателем биткоинов благодаря киберкражам

Северная Корея вышла на третье место в мире по запасам биткоинов, уступая лишь правительствам США и Великобритании. Такой стремительный взлет стал возможен благодаря успехам северокорейских хакеров, которые совершили ряд дерзких онлайн-краж криптовалюты, пишет The Times.

По информации компании Arkham Intelligence, использующей искусственный интеллект для идентификации владельцев криптовалютных кошельков, северокорейская хакерская группировка Lazarus, также известная как TraderTraitor, владеет 13 тысячами 580 биткоинами. На сегодня сумма оценивается в $1,15 миллиарда.

Таким образом, Северная Корея занимает третье место в рейтинге крупнейших держателей биткоинов, уступая только Великобритании с $5 миллиардами и США с $16,5 миллиарда.

При этом, как отмечается, Великобритания и Соединенные Штаты получили криптовалютные активы за счет конфискации средств, принадлежащих преступникам.

Lazarus Group считается одной из самых успешных преступных организаций в мире. Доходы от ее киберпреступлений служат важным источником финансирования для режима Ким Чен Ына, включая программы разработки оружия массового поражения.

Читайте по теме
ФБР обвинило в краже $1,5 миллиарда с криптобиржи Bybit северокорейских хакеров

ФБР подтвердило, что в ходе недавней атаки на криптовалютную биржу Bybit группировка Lazarus похитила криптовалюту Ethereum на сумму более $1,6 миллиарда. Эта кража превышает годовой оборонный бюджет Северной Кореи за 2023-й, который составил $1,4 миллиарда.

Предположительно это самая крупная известная кража в истории. Предыдущий рекорд принадлежал Саддаму Хусейну, похитившему $1 миллиард из Центрального банка Ирака накануне войны 2003 года.

Согласно данным компании TRM Labs, специализирующейся на криптобезопасности, в феврале 2025-го 35 процентов от 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, похищенных в криптовалюте по всему миру, пришлось на киберкражи группировок, связанных с правительством Северной Кореи.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/323349/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан повышает требования к капиталу для криптобирж в 100 раз
Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина: цена криптовалюты упала
Дональд Трамп анонсировал создание криптовалютного резерва США
Слежка за владельцами iPhone. Хакеры нашли новый и простой способ
Финразведка включила ряд криптообменников в перечень отмывающих деньги компаний
Цифровой сом и крипта: в Кыргызстане прошел международный финтехфорум
Стоимость биткоина впервые с ноября 2024 года опустилась ниже $80 тысяч
Цена биткоина упала ниже $89 тысяч. Что происходит с крипторынком?
Награду в $140 миллионов обещают за поимку хакеров, совершивших киберограбление
Президента Аргентины подозревают в мошенничестве с криптовалютой
Популярные новости
Google объявила о&nbsp;полном отказе от&nbsp;&laquo;Ассистента&raquo; в&nbsp;пользу Gemini Google объявила о полном отказе от «Ассистента» в пользу Gemini
Илон Маск анонсировал полет Starship на&nbsp;Марс с&nbsp;человекоподобным роботом на&nbsp;борту Илон Маск анонсировал полет Starship на Марс с человекоподобным роботом на борту
Казахстан строит гипермасштабируемый центр обработки данных за&nbsp;$1,3 миллиарда Казахстан строит гипермасштабируемый центр обработки данных за $1,3 миллиарда
Apple добавит в&nbsp;свои наушники AirPods функцию синхронного перевода Apple добавит в свои наушники AirPods функцию синхронного перевода
Бизнес
Объединяйтесь в&nbsp;один тариф&nbsp;&mdash; и&nbsp;вся семья на&nbsp;полном безлимите! Объединяйтесь в один тариф — и вся семья на полном безлимите!
Рубль укрепляется: что это значит для импорта в&nbsp;Кыргызстан? Рубль укрепляется: что это значит для импорта в Кыргызстан?
&laquo;Бакай Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Глобальному договору ООН «Бакай Банк» присоединился к Глобальному договору ООН
Мифы, которые мешают взять выгодный кредит Мифы, которые мешают взять выгодный кредит
19 марта, среда
19:40
В Казахстане за сообщения о фактах коррупции 104 человека поощрили деньгами В Казахстане за сообщения о фактах коррупции 104 челове...
19:23
Школа, детсад, галерея. Мэр Бишкека проверил, как идет строительство объектов
19:04
Прикрывалась связями с президентом КР. Задержана подозреваемая в мошенничестве
19:02
Северная Корея стала третьим в мире держателем биткоинов благодаря киберкражам
18:34
Садыр Жапаров подписал закон, меняющий правила получения гражданства Кыргызстана