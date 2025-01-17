Хакеры взломали компьютер министра финансов США Джанет Йеллен. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, злоумышленники получили доступ менее чем к 50 файлам на компьютере министра. Кроме того, они получили доступ к данным на ПК двух ее помощников, заместителя секретаря Уолли Адейемо и исполняющего обязанности заместителя секретаря Брэда Смита.

Как отмечает Bloomberg, хакеры, по-видимому, сосредоточились на роли американского казначейства в санкциях, разведке и международных делах, при этом они не получили доступ к электронной почте или секретным системам департамента.

О взломе доложено в Сенате. Согласно отчету ведомства, злоумышленники взломали компьютеры высших должностных лиц Минфина, а также более 400 ноутбуков и настольных компьютеров, получив доступ к именам пользователей и паролям сотрудников.

По сведениям спецслужб США, к атаке причастны хакерские группировки Silk Typhoon и UNC5221.