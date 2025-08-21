Недалеко от КНР. В КНДР нашли секретную военную базу с баллистическими ракетами

В КНДР нашли секретную военную базу недалеко от границы с Китаем. На ней предположительно хранятся баллистические ракеты, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчет Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS).

Уточняется, что база расположена в 27 километрах от границы с Китаем в горной долине. Предполагается, что там хранится до девяти межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерный заряд, а также пусковые установки для них.

Строительство базы началось примерно в 2004 году, к 2014 году большинство объектов уже были построены и введены в эксплуатацию. При этом, как отмечается в отчете, комплекс продолжает «активно развиваться».

Расположение базы недалеко от границы с Китаем может быть не случайным — США будут опасаться атаковать такой объект, поскольку последствия атаки могут затронуть Китай, говорится в отчете.