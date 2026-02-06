Администрация Трампа может одобрить возобновление международной помощи КНДР

Администрация Дональда Трампа планирует снять ограничения на одобрение международной гуманитарной помощи Северной Корее. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет о разблокировании санкционных исключений в Комитете Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР. В течение нескольких месяцев США замораживали выдачу разрешений, опасаясь нецелевого использования гуманитарных поставок. Теперь, по данным издания, Вашингтон намерен отменить все ограничения, что откроет путь для международной помощи.

Отмечается, что решение принято на фоне углубления связей лидера КНДР Ким Чен Ын с Россией и Китаем. При этом, как подчеркивает газета, возобновление одобрения гуманитарной помощи не обязательно приведет к улучшению контактов между Пхеньяном и Вашингтоном.

По данным WSJ, Ким Чен Ын в последние годы не проявлял интереса к диалогу с США или Южной Кореей, несмотря на инициативы Трампа и избрание в прошлом году президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мен, который выступает за улучшение межкорейских отношений.

Отметим, что в 2024 году Северная Корея отказалась от международной помощи после масштабных наводнений, оставивших без крова тысячи людей.