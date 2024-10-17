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Техноблог

Хакеры из Северной Кореи украли $3 миллиарда на ядерную программу — Reuters

Хакеры из Северной Кореи украли $3 миллиарда на ядерную программу, сообщает Reuters со ссылкой на документы.

Reuters
Фото Reuters

По данным издания, хакеры из КНДР похитили криптовалюту на сумму около $3 миллиардов с 2017 года. Уточняется, что об этом говорится в новом отчете Microsoft о кибербезопасности. Украденные деньги пошли на финансирование ядерной программы Пхеньяна.

В Microsoft подчеркнули, что эти средства покрыли более половины затрат КНДР на разработку ядерного оружия. За последний год появилось несколько новых северокорейских группировок, говорится в отчете.

По данным наблюдателей ООН за санкциями, в период с 2017 по 2023 год северокорейские хакерские группировки, которые подчиняются Генеральному бюро разведки КНДР, совершили как минимум 58 кибератак на компании, связанные с криптовалютой. При этом они до сих пор продолжают это делать, а также ведут подрывную деятельность против иностранных оборонных компаний и цепочек поставок критически важных товаров.

Доклад должен быть официально опубликован в конце февраля или начале марта, уточнил Reuters один из дипломатов. Представительство Северной Кореи при ООН в Нью-Йорке не ответило на просьбу прокомментировать данные доклада. Ранее Пхеньян отрицал обвинения во взломах или других кибератаках.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/308413/
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