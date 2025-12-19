Хакеры заявили о взломе Pornhub и угрожают раскрыть данные премиум-пользователей

Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе порносайта Pornhub и похищении данных его премиум-пользователей. Злоумышленники угрожают опубликовать информацию, если не получат выкуп в криптовалюте. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, хакеры предоставили образец украденных данных, подлинность которых Reuters смогло частично подтвердить. По меньшей мере трое бывших премиум-клиентов Pornhub — двое мужчин из Канады и один из США — подтвердили агентству, что представленные данные действительно принадлежат им.

«Мы требуем выкуп в биткоинах, чтобы предотвратить публикацию данных Pornhub и удалить их», — заявили представители ShinyHunters в переписке с Reuters.

При этом точные масштабы взлома, объем утекшей информации и характер данных пока официально не установлены. Представители Pornhub, а также его владельца — канадской компании Ethical Capital Partners — на запросы журналистов не ответили.

Ранее о возможной утечке данных Pornhub сообщал специализированный портал по кибербезопасности Bleeping Computer.