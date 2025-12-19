12:26
USD 87.45
EUR 102.60
RUB 1.09
Общество

Хакеры заявили о взломе Pornhub и угрожают раскрыть данные премиум-пользователей

Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе порносайта Pornhub и похищении данных его премиум-пользователей. Злоумышленники угрожают опубликовать информацию, если не получат выкуп в криптовалюте. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, хакеры предоставили образец украденных данных, подлинность которых Reuters смогло частично подтвердить. По меньшей мере трое бывших премиум-клиентов Pornhub — двое мужчин из Канады и один из США — подтвердили агентству, что представленные данные действительно принадлежат им.

«Мы требуем выкуп в биткоинах, чтобы предотвратить публикацию данных Pornhub и удалить их», — заявили представители ShinyHunters в переписке с Reuters.

При этом точные масштабы взлома, объем утекшей информации и характер данных пока официально не установлены. Представители Pornhub, а также его владельца — канадской компании Ethical Capital Partners — на запросы журналистов не ответили.

Ранее о возможной утечке данных Pornhub сообщал специализированный портал по кибербезопасности Bleeping Computer.

Pornhub является одним из крупнейших сайтов с контентом для взрослых: по открытым данным, ресурс ежедневно посещают более 100 миллионов пользователей, а годовая аудитория превышает 36 миллиардов визитов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355204/
просмотров: 510
Версия для печати
Материалы по теме
Хакеры из КНДР в 2025 году похитили криптовалюту на сумму более $2 миллиардов
Хакеры выдавали себя за чиновников Кыргызстана и атаковали организации в РФ
В КР чаще искали реалистичный контент на Pornhub. В августе доступ закроют
Запрет на доступ к сайтам с порнографическим контентом ввели в Кыргызстане
Депутат Госдумы призвал брать пример с Кыргызстана и запретить в РФ порносайты
В Кыргызстане заблокируют порносайты. Парламент принял законопроект
Нет верификации возраста. Во Франции три порносайта объявили забастовку
Депутаты в первом чтении одобрили законопроект о запрете порносайтов
Комитет ЖК поддержал блокировку порносайтов в Кыргызстане в первом чтении
Северная Корея стала третьим в мире держателем биткоинов благодаря киберкражам
Популярные новости
ОРВИ и&nbsp;грипп. Более 500 школ в&nbsp;Кыргызстане перевели на&nbsp;онлайн-обучение ОРВИ и грипп. Более 500 школ в Кыргызстане перевели на онлайн-обучение
В&nbsp;Бишкеке начал разрушаться новый асфальт: подрядчиков накажут В Бишкеке начал разрушаться новый асфальт: подрядчиков накажут
В&nbsp;Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в&nbsp;жилмассив &laquo;Киргизия-1&raquo; В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в жилмассив «Киргизия-1»
В&nbsp;Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута &#8470;&nbsp;195 В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195
Бизнес
В&nbsp;новый год&nbsp;&mdash; на&nbsp;новом авто! Doscredobank дарит подарки за&nbsp;переводы из&nbsp;России В новый год — на новом авто! Doscredobank дарит подарки за переводы из России
Квартира в&nbsp;Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает &laquo;Марафон призов&raquo; Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»
Госбанк развития&nbsp;КР финансирует энергосектор страны Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
19 декабря, пятница
12:25
Задержан подозреваемый в мошенничестве, связанном с продажей земельного участка Задержан подозреваемый в мошенничестве, связанном с про...
12:12
США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт
12:10
Низкая приживаемость саженцев. В Кыргызстане внедряют новые технологии
12:00
В Оше временно перекроют улицу Мамырова
12:00
Жители Оша рассказали, сколько готовы потратить на Новый год