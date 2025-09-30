11:01
Происшествия

Член ОПГ задержан за хранение пистолета и боеприпасов

МВД Кыргызской Республики получена оперативная информация о том, что некий гражданин, ранее входивший в группировку криминального элемента по прозвищу Доо Чынгыз, при себе носит огнестрельное оружие неустановленной марки.

По данному факту следственной службой МВД КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 267 (незаконный оборот оружия, боеприпасов) УК Кыргызской Республики.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД КР на территории города Бишкека задержан гражданин Т.Б., 1989 года рождения, состоящий на оперативном учете МВД КР как член ОПГ.

МВД
Фото МВД. Член ОПГ

При личном досмотре у подозреваемого был обнаружен и изъят пистолет марки «Макарова» со стертыми номерами с семью патронами.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
