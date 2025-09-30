Мужчина, сбивший пешеходов в Токмаке, был в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в органах милиции.

Отмечается, что водитель, совершивший наезд на пешеходов, задержан. В результате ДТП погибла пятилетняя девочка, ее мать госпитализирована в тяжелом состоянии.

Дорожный инцидент произошел днем 28 сентября на пересечении улиц Ибраимова и Трясина. Житель Чуйской области А.Д., 1984 года рождения, двигаясь в южном направлении, сбил женщину 1992 года рождения и ее малолетнюю дочь, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Девочка скончалась по дороге в больницу, ее мать находится в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по статье 312 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР. Водитель задержан и помещен в ИВС, автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Медицинское освидетельствование установило, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Расследование продолжается.