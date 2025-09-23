16:00
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Происшествия

Черный рынок органов в Узбекистане: больным продавали чужие почки и лекарства

Правоохранительные органы Узбекистана пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной пересадкой органов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на органы внутренних дел. 

Как отмечается, в состав группировки входили 12 человек из Ташкента и нескольких областей страны. Участники через социальные сети находили пациентов с заболеваниями почек и печени, а затем уговаривали здоровых граждан продавать органы за деньги.

из интернета
Фото из интернета. В Узбекистане задержали преступную группу за незаконную продажу органов

Для прикрытия своей деятельности злоумышленники подделывали документы, указывая доноров как родственников больных. Операции проводились в частной клинике соседнего государства.

С 2023 по 2025 год преступники провели 32 незаконные пересадки почек и печени. Часть полученных средств они направляли на оплату клиники и вознаграждение донорам, остальное делили между собой. Кроме того, тяжелобольным пациентам по завышенной цене продавали сильнодействующие лекарства.

Дело полностью раскрыто, материалы переданы в суд. Фигурантам инкриминируются статьи о незаконной трансплантации органов, подделке документов, контрабанде и незаконном обороте наркотиков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/344509/
просмотров: 430
Версия для печати
Материалы по теме
Крупное месторождение газа обнаружено в Узбекистане, заявил Шавкат Мирзиеев
Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57 военных вертолетов — СМИ
В Узбекистане откроют региональный офис ФИФА для стран Центральной Азии
Гражданина Казахстана объявили в розыск по факту финансирования ОПГ Кольбаева
Кафе, каршеринг, кино. В Узбекистане будут активно развивать ночную экономику
Нарушения миграционных правил. В Узбекистан из США депортированы 39 граждан
В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве Джина, экс-депутата «Ата Мекена»
Для безопасности. Совместные военные учения проведут Казахстан и Узбекистан
Из Кыргызстана в Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан
В Таласе задержан член ОПГ по прозвищу Шукун
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются ливни В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются ливни
В&nbsp;Бишкеке экскаватор раздавил легковушку, потому что она мешала проезду В Бишкеке экскаватор раздавил легковушку, потому что она мешала проезду
В&nbsp;бишкекском автобусе беременная женщина избила другую беременную, ее&nbsp;задержали В бишкекском автобусе беременная женщина избила другую беременную, ее задержали
Бишкекчанка выдумала Кылычбека, с&nbsp;помощью которого вымогала 100 тысяч сомов Бишкекчанка выдумала Кылычбека, с помощью которого вымогала 100 тысяч сомов
Бизнес
MEGA усилила связь 4G&nbsp;в&nbsp;десятках населенных пунктов по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
Вместе за&nbsp;чистоту: &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Beeline провели субботник в&nbsp;Бишкеке Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
23 сентября, вторник
15:57
Чиновников и депутатов села Байтик обвиняют в земельных махинациях Чиновников и депутатов села Байтик обвиняют в земельных...
15:43
Япония передала медикам и школам Таласской области оборудование на $263 тысячи
15:20
Кыргызстанец смог вернуть деньги за непринятые билеты с помощью омбудсмена
15:15
Депутаты отклонили законопроект о запрете использования LED-ламп в фарах авто
15:03
Каждая третья женщина в мире подвергнется сексуальному насилию — ООН