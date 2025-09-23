Черный рынок органов в Узбекистане: больным продавали чужие почки и лекарства

Правоохранительные органы Узбекистана пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной пересадкой органов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на органы внутренних дел.

Как отмечается, в состав группировки входили 12 человек из Ташкента и нескольких областей страны. Участники через социальные сети находили пациентов с заболеваниями почек и печени, а затем уговаривали здоровых граждан продавать органы за деньги.

Фото из интернета. В Узбекистане задержали преступную группу за незаконную продажу органов

Для прикрытия своей деятельности злоумышленники подделывали документы, указывая доноров как родственников больных. Операции проводились в частной клинике соседнего государства.

С 2023 по 2025 год преступники провели 32 незаконные пересадки почек и печени. Часть полученных средств они направляли на оплату клиники и вознаграждение донорам, остальное делили между собой. Кроме того, тяжелобольным пациентам по завышенной цене продавали сильнодействующие лекарства.

Дело полностью раскрыто, материалы переданы в суд. Фигурантам инкриминируются статьи о незаконной трансплантации органов, подделке документов, контрабанде и незаконном обороте наркотиков.