Семью бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева принудительно выселили из дома

Семью бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева принудительно выселили из дома. Об этом в соцсетях сообщили его дети Алия Шагиева и Кадырбек Атамбаев.

Фото «АКИпресс»

Они рассказали, что семью выселили из дома в селе Кой-Таш. Сотрудники милиции вынесли все вещи и загрузили в специально подогнанный контейнер.

По словам Алии Шагиевой, все сделали «максимально грязно и унизительно, оставив семью на улице с огромной горой вещей под дождем».

Атамбаевы настаивают на том, что выселение незаконно, поскольку продолжаются судебные тяжбы.

Позже Кадырбек Атамбаев сообщил, что им пришлось пока остановиться у родственников.

Напомним, что участок в селе Кой-Таш, где находится дом бывшего президента, возвращен государству. Согласно решению суда, прилегающая территория также передана государству.

Ранее директор Госагентства по управлению госимуществом Тимур Малбашев проинформировал, что здесь намерены построить современный дом престарелых и новый детский сад на 500 мест.

Жена бывшего главы государства Раиса Атамбаева обратилась к президенту Садыру Жапарову, напомнив об обещании оставить этот дом в неприкосновенности.