10:43
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Происшествия

Семью бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева принудительно выселили из дома

Семью бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева принудительно выселили из дома. Об этом в соцсетях сообщили его дети Алия Шагиева и Кадырбек Атамбаев.

«АКИпресс»
Фото «АКИпресс»

Они рассказали, что семью выселили из дома в селе Кой-Таш. Сотрудники милиции вынесли все вещи и загрузили в специально подогнанный контейнер.

По словам Алии Шагиевой, все сделали «максимально грязно и унизительно, оставив семью на улице с огромной горой вещей под дождем».

Атамбаевы настаивают на том, что выселение незаконно, поскольку продолжаются судебные тяжбы.

Позже Кадырбек Атамбаев сообщил, что им пришлось пока остановиться у родственников.

Напомним, что участок в селе Кой-Таш, где находится дом бывшего президента, возвращен государству. Согласно решению суда, прилегающая территория также передана государству.

Ранее директор Госагентства по управлению госимуществом Тимур Малбашев проинформировал, что здесь намерены построить современный дом престарелых и новый детский сад на 500 мест.

Жена бывшего главы государства Раиса Атамбаева обратилась к президенту Садыру Жапарову, напомнив об обещании оставить этот дом в неприкосновенности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/343475/
просмотров: 2034
Версия для печати
Материалы по теме
О попытке штурма дома в Кой-Таше заявляет семья Алмазбека Атамбаева
На участке Атамбаева в селе Кой-Таш построят детский сад и дом престарелых
Вместо приставов исполнители: кто приехал в дом Алмазбека Атамбаева?
Конфискация. В особняк Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше пришли судебные приставы
Аресты генералов в РФ. У Тимура Иванова конфискуют имущество на миллиарды
Дело Алмазбека Атамбаева и его сторонников рассмотрели в Бишкекском горсуде
В Чон-Алае имущество, связанное с близкими Анапияева, вернули государству
Правоохранителям разрешат творить беззаконие? Юристы о рисках инициативы МВД
Алия Шагиева — бунтарка в семье президента: о разводе, творчестве и свободе
Алмазбек Атамбаев прервал молчание и прокомментировал свой приговор
Популярные новости
Землетрясение произошло возле Бишкека Землетрясение произошло возле Бишкека
Жестокое нападение в&nbsp;Иссык-Ате: пострадавшая получила переломы и&nbsp;сотрясение Жестокое нападение в Иссык-Ате: пострадавшая получила переломы и сотрясение
Землетрясение, произошедшее сегодня в&nbsp;Кыргызстане, ощутили и&nbsp;жители Казахстана Землетрясение, произошедшее сегодня в Кыргызстане, ощутили и жители Казахстана
О&nbsp;попытке штурма дома в&nbsp;Кой-Таше заявляет семья Алмазбека Атамбаева О попытке штурма дома в Кой-Таше заявляет семья Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
15 сентября, понедельник
10:37
Стипендия «Эл умуту». За три года проекта профинансированы 37 стипендиатов Стипендия «Эл умуту». За три года проекта профинансиров...
10:26
В Бишкеке сотрудник МВД попался на видео, нарушая правила и двигаясь по встречке
10:24
В Бишкеке начнется реконструкция моста на Жибек Жолу через реку Аламедин
10:20
Коррупционную схему выявили в системе Министерства обороны Кыргызстана
10:18
Новые китайские фонари не выдержали ветра и сломались в Балыкчи