Власть

В РФ предлагают ввести полную конфискацию всего имущества для коррупционеров

В России предлагают ввести полную конфискацию всего имущества для коррупционеров. С инициативой выступил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он предложил ужесточить наказание за коррупционные преступления.

«Пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества», — сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.

По словам Александра Бастрыкина, в 2025 году в суд направлено 14,2 тысячи дел о коррупции. Из них 555 совершено организованными группами и преступными сообществами.

«Среди обвиняемых коррупционеров 617 лиц обладали особым правовым статусом. Так, направлены в суд дела в отношении 308 депутатов и глав муниципалитетов, 20 депутатов законодательных органов регионального уровня, 58 руководителей органов предварительного расследования и следователей, 13 работников прокуратуры», — сказал он.
