Выселение 53 семей. Депутат раскритиковал мэрию Бишкека и обратился к президенту

53 семьи (более 200 человек), проживающие на территории бывшего кирпичного завода «Красный строитель» в Бишкеке, с 2024 года находятся в сложной ситуации и подвергаются давлению. Об этом депутат Улукбек Карыбек уулу заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, прежние владельцы предприятия пытаются выселить жителей, которые проживают там около 25 лет.

Людям угрожают, требуют освободить дома, выплатить деньги. Улукбек Карыбек уулу

Он сообщил, что, по словам жителей, представитель Министерства финансов — спецадминистратор Кубанычбек Сулайманов — якобы оказывает давление и угрожает.

Улукбек Карыбек уулу призвал рассмотреть возможность защиты этих семей в рамках земельной амнистии и попросил взять ситуацию под контроль на уровне президента. По его мнению, за конфликтом могут стоять интересы отдельных групп.

Депутат раскритиковал бездействие мэрии столицы и задался вопросом о ходе уголовного дела, ранее возбужденного прокуратурой по факту выселения людей.