Крупный объем товаров пытались ввезти в Кыргызстан незаконно: партию конфискуют

Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызстана в ходе рейдовых мероприятий пресекли незаконный ввоз лекарственных препаратов и различных товаров народного потребления в крупных объемах на территорию страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.







По ее данным, при проверке грузового автотранспорта обнаружены медицинские препараты, а также различные продукты питания, ввоз которых осуществлялся без необходимых сопроводительных документов.

Общая стоимость неучтенного товара оценивается в примерно 12 миллионов сомов.

Материалы по данному факту направлены в судебные органы для рассмотрения вопроса о конфискации неучтенного товара.