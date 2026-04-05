07:25
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Происшествия

Крупный объем товаров пытались ввезти в Кыргызстан незаконно: партию конфискуют

Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызстана в ходе рейдовых мероприятий пресекли незаконный ввоз лекарственных препаратов и различных товаров народного потребления в крупных объемах на территорию страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, при проверке грузового автотранспорта обнаружены медицинские препараты, а также различные продукты питания, ввоз которых осуществлялся без необходимых сопроводительных документов.

Общая стоимость неучтенного товара оценивается в примерно 12 миллионов сомов.

Материалы по данному факту направлены в судебные органы для рассмотрения вопроса о конфискации неучтенного товара.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/369000/
просмотров: 3124
Версия для печати
