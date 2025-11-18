Президент расширил перечень статей, за которые предусмотрена конфискация

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях. Документ расширяет список статей, по которым допускается конфискация предметов, орудий и средств совершения правонарушений.

Согласно подписанному закону, в статье 456 Кодекса перечень «165, 177–180» заменен на более широкий — «165–173, 175–180», что добавляет восемь новых составов правонарушений в сферу применения конфискации.

Кроме того, после статьи 228 список дополнен нормами 253, 256, 259, 261–264, 266–268. Эти статьи касаются нарушений в области транспорта, экологии, санитарной и техногенной безопасности, что позволит применять конфискацию и изъятие предметов при более широком круге административных правонарушений.

Кабмину поручено в шестимесячный срок привести свои нормативные акты в соответствие с новым законом. Документ вступит в силу через десять дней.