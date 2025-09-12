18:23
Общество

На участке Атамбаева в селе Кой-Таш построят детский сад и дом престарелых

Государство возвращает ранее переданные в частные руки объекты и земельные участки и направляет их на нужды населения. Об этом сообщил директор Госагентства по управлению госимуществом Тимур Малбашев.

Фото из интернета. Дом Атамбаева в Кой-Таше отдадут под дом престарелых и детский сад

По его словам, примером служит дом на проспекте Жибек Жолу в Бишкеке, принадлежавший свергнутому президенту Курманбеку Бакиеву. Здание передано государству, а на его месте открыт реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня там проходят лечение и восстановление тысячи детей.

Еще один участок Бакиевых на улице Скрябина также возвращен в госсобственность. Сейчас на его месте построены ипотечные многоквартирные дома, где сотни семей получили жилье.

Читайте по теме
Конфискация. В особняк Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше пришли судебные приставы

Что касается участка в селе Кой-Таш, где находится дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева, Тимур Малбашев отметил: территория решением суда тоже возвращена государству. На одной ее части построят современный дом престарелых, куда планируется перевести пожилых людей из ветхих домов престарелых в столице и Ысык-Атинском районе. На второй части появится детский сад на 500 мест для детей из Кой-Таша и близлежащих сел — Арашан, Таш-Мойнок, Татыр, Прохладного и других. Сейчас местные жители вынуждены возить детей в город.

По информации агентства, строительство начнется в ближайшее время и должно завершиться уже в следующем году. На месте действующего дома престарелых в Бишкеке планируется возвести новые ипотечные дома.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343314/
просмотров: 1037
