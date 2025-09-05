В Чолпон-Ате скончалась роженица. Информацию 24.kg подтвердили в УВД Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, 5 сентября 2025 года житель села Бостери обратился с заявлением в Иссык-Кульский районный отдел внутренних дел.

По его словам, в ночь с 4 на 5 сентября 2025 года его супруга, 1991 года рождения, скончалась в родильном доме Иссык-Кульской районной больницы.

Заявление зарегистрировано в электронном журнале учета, в настоящее время проводится досудебное разбирательство.

Читайте по теме Врачи не боги. Министр здравоохранения о материнской смертности

По словам координатора здравоохранения области Айпери Исаевой, женщина обратилась в районную больницу на 39-й неделе беременности. Это были ее пятые роды. Из-за тяжелого состояния врачи провели кесарево сечение.

«Вызывали врачей из Бишкека, Каракола, Балыкчи, они проконсультировали и сделали коррекцию лечения. Однако здоровье роженицы резко ухудшилось, дыхание остановилось, ее перевели на аппарат, но, к сожалению, пациентка скончалась. Ребенок в удовлетворительном состоянии», — сказала координатор.

Она добавила, что ожидается приезд комиссии из Минздрава.