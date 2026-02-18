19:40
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Общество

В Чуйской области в 2025-м скончался 141 ребенок до года

В Чуйской области в 2025-м скончался 141 ребенок до года. Об этом сообщила заместитель полномочного представителя президента в регионе Гульмира Кыштобаева на итоговой коллегии.

По ее словам, показатель младенческой смертности за отчетный период сократился — он на 24 случая меньше, чем в 2024 году.

Среди причин смерти младенцев названы перинатальная патология — 76 детей, респираторные заболевания — 22, врожденные аномалии — 18, инфекционные заболевания — 9, другие — 16.

В прошлом году в регионе зарегистрировано 10 случаев материнской смертности, в 2024-м их было 8.

Общая численность населения, обслуживаемого организациями здравоохранения в Чуйской области, составляет 936 тысяч 811 человек. В регионе работает 1 тысяча 115 врачей, число медицинских работников со средним образованием составляет 3 тысячи 103.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362582/
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
Поздно обращаются за помощью. Причины материнской смертности назвала врач
В Кыргызстане снизилась младенческая смертность, но выросла материнская
Кровотечения и сепсис — основные причины материнской смертности в 2024 году
Новая норма. Коллегия Минздрава продолжалась более восьми часов
Родственники скончавшейся в Чолпон-Ате роженицы обратились к президенту
В Чолпон-Ате скончалась роженица
Врачи не боги. Министр здравоохранения о материнской смертности
Самой болевой точкой является материнская и младенческая смертность — Минздрав
В Чуйском роддоме умерла роженица, ребенок в тяжелом состоянии
За 2024 год в Кыргызстане зарегистрировано 36 случаев материнской смертности
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
&laquo;Ночь без границ&raquo;: MEGA открывает бесплатный доступ в&nbsp;ночное время «Ночь без границ»: MEGA открывает бесплатный доступ в ночное время
18 февраля, среда
19:40
Центральная Азия вышла на качественно новый этап своего развития — эксперт Центральная Азия вышла на качественно новый этап своего...
19:24
Кыргызстанская модель синтеза речи попала в мировой рейтинг
19:12
Задержание нефролога. Случай пациентки изначально был сложным — Барыктабасова
19:11
После смертельной аварии в США проверяют компании, связанные с кыргызстанцами
19:02
Ампутировали девочке ногу. За что задержали нефролога в Бишкеке