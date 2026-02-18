В Чуйской области в 2025-м скончался 141 ребенок до года. Об этом сообщила заместитель полномочного представителя президента в регионе Гульмира Кыштобаева на итоговой коллегии.

По ее словам, показатель младенческой смертности за отчетный период сократился — он на 24 случая меньше, чем в 2024 году.

Среди причин смерти младенцев названы перинатальная патология — 76 детей, респираторные заболевания — 22, врожденные аномалии — 18, инфекционные заболевания — 9, другие — 16.

В прошлом году в регионе зарегистрировано 10 случаев материнской смертности, в 2024-м их было 8.

Общая численность населения, обслуживаемого организациями здравоохранения в Чуйской области, составляет 936 тысяч 811 человек. В регионе работает 1 тысяча 115 врачей, число медицинских работников со средним образованием составляет 3 тысячи 103.