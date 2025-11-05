В прошлом году в Кыргызстане умерло 36 рожениц и родильниц (в 2023-м — 38). Об этом говорится в материалах Центра электронного здравоохранения.

Согласно обзору, по итогам 2024 года в республике продолжалась сохраняться тенденция к снижению показателя материнской смертности. Он составил 25,7 на 100 тысяч живорожденных.

Высокий показатель материнской смертности остается в Таласской, Иссык-Кульской и Чуйской областях.

В структуре причин материнской смертности по-прежнему основное место занимают кровотечения (19,4 процента), сепсис (22,2 процента), гипертензионные расстройства (13,9 процента). На долю экстрагенитальных заболеваний приходится 25 процентов.

Напомним, ранее министр здравоохранения отметил необходимость повышения персональной ответственности руководителей организаций здравоохранения за допущенные нарушения, особенно в сфере материнской и младенческой смертности.