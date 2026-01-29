В 2025-м в Кыргызстане снизилась младенческая смертность, но выросла материнская. Об этом стало известно на коллегии Минздрава.

По данным пресс-центра ведомства, показатель младенческой смертности составил 13,5 на 1 тысячу живорожденных, что на 4,2 процента ниже по сравнению с предыдущим годом.

При этом структура причин младенческой смертности остается неизменной: на первом месте — заболевания перинатального периода, составляющие 65,7 процента случаев (1 тысяча 224 ребенка), на втором — врожденные аномалии развития (15,5 процента, или 289 детей), на третьем — болезни органов дыхания (8,2 процента, или 152 ребенка). В то же время по инфекционным и паразитарным заболеваниям отмечен рост на 28,1 процента.

Читайте по теме Врожденные аномалии детей. Как ранняя диагностика может изменить ситуацию

Вместе с тем отмечен рост материнской смертности. В прошлом году зарегистрировано 48 случаев (34,8 на 100 тысяч живорожденных), что на 35,4 процента выше показателя 2024-го (25,7, или 36 случаев).

По словам министра Каныбека Досмамбетова, материнская и детская смертность является важным индикатором состояния системы здравоохранения и должна быть одним из приоритетных направлений в деятельности, поскольку речь идет о сохранении жизни женщин и новорожденных.

Глава МЗ КР назвал рост материнской смертности «серьезным сигналом к управленческим решениям» и поручил в недельный срок проработать комплекс соответствующих мер. Он указал на необходимость пересмотра стандартов антенатального наблюдения с акцентом на качество, цифровой связки первичного звена и стационаров, а также строгой маршрутизации беременных женщин, особенно из группы риска; поручил усилить телемедицинское консультирование и внедрить пренатальный скрининг.

«Профилактика осложнений, своевременная госпитализация и доступ к квалифицированной помощи должны стать приоритетом», — подчеркнул Каныбек Досмамбетов.