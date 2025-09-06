12:31
Общество

Родственники скончавшейся в Чолпон-Ате роженицы обратились к президенту

Родственники женщины, скончавшейся при родах в Чолпон-Ате, заявили о халатности врачей. Свекровь обратилась к президенту и главе ГКНБ. Видео опубликовано в социальных сетях. 

«Моя невестка поступила сюда утром 2 сентября. Ее продержали два дня. Мы потеряли невестку из-за халатности врача. Чолпон Мансурова не уследила и не отдала ее нам, когда мы хотели увезти ее в другой роддом», — сказала женщина.  Она отметила, что пятеро детей остались сиротами и попросила власти разобраться в ситуации и наказать виновных.

Ранее сообщалось, что в ночь с 4 на 5 сентября женщина, 1991 года рождения, скончалась в родильном доме Иссык-Кульской районной больницы. 5 сентября ее супруг обратился с заявлением в Иссык-Кульский районный отдел внутренних дел.

По словам координатора здравоохранения области Айпери Исаевой, женщина обратилась в районную больницу на 39-й неделе беременности. Это были ее пятые роды. Здоровье роженицы резко ухудшилось, и пациентка скончалась. Ребенок в удовлетворительном состоянии.
