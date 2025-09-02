Действия Израиля в секторе Газа соответствуют критериям геноцида. Об этом говорится в заявлении ученых из Международной ассоциации исследователей геноцида (IAGS).

Уточняется, что действия израильского правительства соответствуют критериям геноцида, определенным международным правом.

Кроме того, Израиль совершил военные преступления и преступления против человечности, говорится в резолюции научного объединения, насчитывающего более 500 членов. Она была принята большинством голосов.

В резолюции подчеркивается, что теракты ХАМАС 7 октября 2023 года являются преступлениями по международному праву. В ответ на них израильское правительство «совершило систематические и широкомасштабные преступления против человечности, военные преступления и геноцид, включая неизбирательные и преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру».

По данным экспертов, власти Израиля преднамеренно уничтожали сельскохозяйственные угодия и продовольственные склады, препятствовали оказанию гуманитарной помощи, и эти меры были направлены на создание «невыносимых условий жизни».

Ученые также цитируют заявления членов кабинета министров Израиля и военных, которые называли палестинцев «человеческими животными» и заявляли о своем намерении «разровнять» сектор Газа и превратить его в «ад».

21 августа Армия обороны Израиля начала захват Газы. Кабинет безопасности Израиля утвердил план «разгрома» террористической группировки ХАМАС и взятия Газы под контроль. Решение приняли после совещания израильских высших должностных лиц, несмотря на международные призывы к прекращению войны и протесты жителей Израиля, опасающихся за судьбу удерживаемых ХАМАС заложников. Тысячи людей в Тель-Авиве вышли на акции протеста против этой инициативы.

Международная ассоциация исследователей геноцида (International Association of Genocide Scholars, IAGS) — американская международная неправительственная организация, целью которой является исследовать природу, причины и последствия геноцида и меры его предотвращения.