Осторожно, мошенники! Таможня предупреждает о создании липового Telegram-канала

Злоумышленники создали липовый Telegram-канал таможни и рассылают ложные сообщения, выдавая себя за сотрудников. Об этом предупреждает Государственная таможенная служба Кыргызстана.

Уточняется, что в мессенджерах распространяются объявления о продаже бытовой и электронной техники с таможенных складов. Это обман.

В ведомстве сообщили, что такая информация не соответствует действительности — таможенные органы не занимаются продажей товаров.

В ГТС КР призывают кыргызстанцев к бдительности и не доверять сомнительным каналам и группам, а получать достоверную информацию только из официальных источников.