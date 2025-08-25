14:44
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Происшествия

Двое парней ночью украли из авто крупную сумму денег — их ищут 4 месяца

В Бишкеке двое неизвестных проникли в авто и украли оттуда крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Кража произошла в ночь на 9 апреля 2025 года, в промежутке времени с 22.00 до 9.00.

Со слов заявителя, в автомобиле Ford Mondeo находились 410 тысяч сомов. Злоумышленники попали на камеры наблюдения.

Факт зарегистрирован в журнале учета информации и проводятся следственные мероприятия.

Милиция просит всех, кто узнал злоумышленников или знает что-либо о данной краже денег из авто, сообщить по следующим номерам: 0700050505, 0502555592, 0706075407.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340853/
просмотров: 647
Версия для печати
Материалы по теме
Подозреваемого в краже крупной суммы из офиса задержали в Бишкеке
Воровал продукты для осужденных. В Молдовановке задержали замначальника тюрьмы
На пляже Иссык-Куля у женщины украли кольца и телефон. Милиция помогла вернуть
У актера Киану Ривза украли дорогие часы, которые нашли спустя два года в Чили
В Брюгге призвали туристов не красть булыжники со средневековых улиц
В Китае нашли небоскреб, где все компании занимаются продажей краденных iPhone
В Бишкеке задержан серийный домушник. Милиция ищет его жертв
В Бишкеке вор проник в дом, украл деньги и золото почти на 1,5 миллиона сомов
В Бишкеке кража дорогого телефона попала на видео
Мужчина перед вылетом обнаружил пропажу $2,6 тысячи. Задержан таксист
Популярные новости
Застрявшая на&nbsp;пике Победы альпинистка. Эдуард Кубатов оценил ее&nbsp;шансы выжить Застрявшая на пике Победы альпинистка. Эдуард Кубатов оценил ее шансы выжить
В&nbsp;Джумгальском районе мужчина незаконно выкопал девять мешков корней макратомии В Джумгальском районе мужчина незаконно выкопал девять мешков корней макратомии
Спасатели прекратили восхождение к&nbsp;российской альпинистке на&nbsp;пике Победы Спасатели прекратили восхождение к российской альпинистке на пике Победы
Застрявшая на&nbsp;пике Победы альпинистка. О&nbsp;спасательной операции рассказали в&nbsp;МЧС Застрявшая на пике Победы альпинистка. О спасательной операции рассказали в МЧС
Бизнес
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
25 августа, понедельник
14:25
В Бишкеке созданы новые МТУ и введена цифровая система наименования В Бишкеке созданы новые МТУ и введена цифровая система...
14:00
Переименование улиц в Бишкеке: от навязанного до живой карты памяти
13:52
ГП «Кыргызкомур» намерено увеличить количество топливных баз в Чуйской области
13:48
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
13:46
Двое парней ночью украли из авто крупную сумму денег — их ищут 4 месяца