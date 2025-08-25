В Бишкеке двое неизвестных проникли в авто и украли оттуда крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Кража произошла в ночь на 9 апреля 2025 года, в промежутке времени с 22.00 до 9.00.

Со слов заявителя, в автомобиле Ford Mondeo находились 410 тысяч сомов. Злоумышленники попали на камеры наблюдения.

Факт зарегистрирован в журнале учета информации и проводятся следственные мероприятия.

Милиция просит всех, кто узнал злоумышленников или знает что-либо о данной краже денег из авто, сообщить по следующим номерам: 0700050505, 0502555592, 0706075407.