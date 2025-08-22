На Камчатке суд постановил выдворить кыргызстанку с пожизненным запретом въезда

На Камчатке 64-летняя гражданка Кыргызстана приговорена к штрафу и выдворению из России за неоднократное незаконное пересечение границы. Решение вынес Петропавловск-Камчатский городской суд.

Фото объединенной пресс-службы судов Камчатского края

Установлено, что кыргызстанка дважды меняла паспортные данные, чтобы обойти запрет на въезд в Россию.

Ранее суд уже признавал ее виновной в административном правонарушении и запретил въезд в РФ. Однако гражданка КР нашла способ обойти запрет.

«Находясь на территории Кыргызстана, дважды меняла установочные данные, получала новый национальный паспорт и незаконно пересекала государственную границу Российской Федерации в воздушном пункте пропуска "Шереметьево-Д"», — сообщили в суде.

Отмечается, что женщина полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. После вступления приговора в законную силу его передадут в миграционную службу для исполнения — осужденную выдворят за пределы России с пожизненным запретом на въезд. Дело было рассмотрено по статье 322 («Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации») УК РФ.