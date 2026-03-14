Страшно и красиво. На Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч

На Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч. Он произвел мощный выброс пепла, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

Высота пеплового выброса составила до восьми километров. Пепловое облако ушло в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря.

Для авиации в районе вулкана действует оранжевый код опасности. Шивелуч расположен в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского, ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится примерно в 50 километрах от его подножия.