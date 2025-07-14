В милиции рассказали о причинах массовой драки в зоне отдыха Palm Beach

13 июля массовая драка, произошедшая на пляже зоны отдыха Palm Beach в селе Чок-Тал, была зарегистрирована в ЕРПП (Единый реестр преступлений и проступков) УВД Иссык-Кульского района, начато досудебное разбирательство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства было установлено, что примерно в 18.30 возле пирса на пляже зоны отдыха Palm Beach в селе Чок-Тал Иссык-Кульского района между отдыхающими и спасателями возник конфликт.

В частности, когда спасатели подошли к отдыхающим и потребовали соблюдать тишину, последние избили одного из спасателей. В результате между остальными отдыхающими, спасателями, а также охранниками завязалась массовая драка.

В настоящее время личности всех участников инцидента в зоне отдыха Palm Beach полностью установлены. Это житель города Бишкека А.А., 1999 года рождения, житель города Джалал-Абада К.А., 1999 года рождения, житель города Джалал-Абада К.А., 1996 года рождения, житель города Джалал-Абада М.Б., 1999 года рождения, житель села Барпы Джалал-Абадской области К.А., 1999 года рождения, и житель села Жаны-Дыйкан Сузакского района Джалал-Абадской области А.Т., 1999 года рождения. Все они были доставлены в ОВД Иссык-Кульского района и переданы следственной службе для дачи юридической оценки.

В настоящее время проводятся следственные действия. По результатам разбирательства будет представлена дополнительная информация.