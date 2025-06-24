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Происшествия

В Челябинске за сбыт наркотиков осудили группу кыргызстанцев и узбекистанцев

Курчатовский районный суд Челябинска вынес обвинительные приговоры 13 членам организованной преступной группы, признав кыргызстанцев и узбекистанцев виновными в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

По версии следствия, граждане Кыргызстана и Узбекистана с июня по октябрь 2023 года, независимо друг от друга, вступили в преступный сговор с неустановленными лицами, промышлявшими широкомасштабным сбытом наркотических средств на территории России в составе организованной группы, созданной по этническому признаку.

В решении суда отмечается, что все они осознавали характер и масштаб преступных действий; каждый из них выполнял определенную роль, связанную с распространением наркотических средств через тайники — закладки.

Соучастники действовали по указанию своих кураторов, с которыми общались посредством Сети с использованием мессенджера WhatsApp. Персональное денежное вознаграждение каждого из подсудимых зависело от количества сделанных ими закладок.

Большинство подсудимых вину в совершении преступлений признали в полном объеме.

Суд пришел к выводу о виновности всех членов организованной группы и назначил им наказание в виде лишения свободы от 7 до 12,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333980/
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