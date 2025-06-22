Министерство иностранных дел Кыргызстана обращает внимание соотечественников, находящихся на территории Государства Израиль, на важную информацию.
«В связи с обострением ситуации в регионе на фоне конфликта между Израилем и Ираном, в целях обеспечения безопасности граждан КР достигнута договоренность с египетской стороной об упрощенном порядке получения краткосрочных виз (от 14 до 30 дней) в Генеральном консульстве Арабской Республики Египет в Эйлате.
Это предоставляет гражданам Кыргызской Республики возможность покинуть территорию Израиля через Египет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что организованный выезд от офиса почетного консула КР в Герцлию до Генерального консульства Египта в Эйлате запланирован на 24 июня.
МИД просит всех граждан, желающих выехать из Израиля, в срочном порядке предоставить следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество;
- серия и номер действующего паспорта гражданина КР;
- адрес текущего пребывания в Израиле;
- контактный номер телефона;
- фото главной страницы паспорта.
Данные необходимо направить на электронную почту: consulkyrgyz@gmail.com или через WhatsApp по следующим номерам: +972533214916, +905456896800.
В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться по телефонам:
- посольство Кыргызской Республики в Турецкой Республике: +905456896800;
- Почетное консульство Кыргызской Республики в Герцлии: +972544426498.