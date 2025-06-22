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Обострение. Покинуть территорию Израиля кыргызстанцы могут через Египет — МИД

Министерство иностранных дел Кыргызстана обращает внимание соотечественников, находящихся на территории Государства Израиль, на важную информацию.

«В связи с обострением ситуации в регионе на фоне конфликта между Израилем и Ираном, в целях обеспечения безопасности граждан КР достигнута договоренность с египетской стороной об упрощенном порядке получения краткосрочных виз (от 14 до 30 дней) в Генеральном консульстве Арабской Республики Египет в Эйлате.

Это предоставляет гражданам Кыргызской Республики возможность покинуть территорию Израиля через Египет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что организованный выезд от офиса почетного консула КР в Герцлию до Генерального консульства Египта в Эйлате запланирован на 24 июня.

МИД просит всех граждан, желающих выехать из Израиля, в срочном порядке предоставить следующую информацию:

  • фамилия, имя, отчество;
  • серия и номер действующего паспорта гражданина КР;
  • адрес текущего пребывания в Израиле;
  • контактный номер телефона;
  • фото главной страницы паспорта.

Данные необходимо направить на электронную почту: consulkyrgyz@gmail.com или через WhatsApp по следующим номерам: +972533214916, +905456896800.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться по телефонам:

  • посольство Кыргызской Республики в Турецкой Республике: +905456896800;
  • Почетное консульство Кыргызской Республики в Герцлии: +972544426498.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333676/
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