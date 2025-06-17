Подозреваемых в браконьерстве задержали на Иссык-Куле

Фото УВД Иссык-Кульской области. Один из задержанных браконьеров

На озере Иссык-Куль в селе Кудургу Тюпского района милиционеры задержали двух граждан, подозреваемых в незаконном вылове рыбы. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В ходе проверки установлены личности задержанных — ими оказались жители села Кудургу. В качестве вещественных доказательств изъяты 21 особь сига-лудога и 24 синтетические сети по 100 метров каждая.

Возбуждено уголовное дело. Материалы передали в следственную службу УВД Иссык-Кульской области.

Оба подозреваемых взяты под стражу. Ведется следствие.