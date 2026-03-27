С начала года со дна Иссык-Куля изъято более 6 тысяч метров рыболовных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Фото пресс-службы Минприроды

Отмечается, что продолжается борьба с браконьерством.

Региональное управление службы экологического и технического надзора проводит рейдовые мероприятия. С начала 2026 года из озера изъято более 6 тысяч метров старых синтетических сетей. Они наносят значительный ущерб рыбным ресурсам и представляют угрозу экосистеме озера.

Борьбу с незаконной установкой браконьерских сетей продолжат на постоянной основе.