09:28
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.07
Общество

С начала года со дна Иссык-Куля изъято более 6 тысяч метров рыболовных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

пресс-службы Минприроды
Фото пресс-службы Минприроды

Отмечается, что продолжается борьба с браконьерством.

Региональное управление службы экологического и технического надзора проводит рейдовые мероприятия. С начала 2026 года из озера изъято более 6 тысяч метров старых синтетических сетей. Они наносят значительный ущерб рыбным ресурсам и представляют угрозу экосистеме озера.

Борьбу с незаконной установкой браконьерских сетей продолжат на постоянной основе. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367651/
просмотров: 228
Версия для печати
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и&nbsp;евро. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;марта Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Бизнес
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
MEGA укрепляет связь страны&nbsp;&mdash; новые улучшения в&nbsp;городах и&nbsp;селах MEGA укрепляет связь страны — новые улучшения в городах и селах
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый банк&nbsp;КР, аккредитованный в&nbsp;Зеленом климатическом фонде «Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде
Хотите двойной бонус: 200&nbsp;ГБ + 200&nbsp;сомов? Переходите на&nbsp;O!Bank + О! Хотите двойной бонус: 200 ГБ + 200 сомов? Переходите на O!Bank + О!
27 марта, пятница
09:23
С 1 апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана С 1 апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстан...
09:22
Рубль и евро вновь ушли в минус. Курс валют на 27 марта
09:11
Защиту мигрантов и торговлю обсудили главы Жогорку Кенеша и Совета Федерации
09:11
Предприниматели Кыргызстана просят обеспечить стабильность и работающие законы
09:10
KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны