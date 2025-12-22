Силовики провели масштабную операцию «Арсенал» на Иссык-Куле

В Иссык-Кульской области с 16 по 26 декабря 2025 года проводятся комплексные профилактические мероприятия под названием «Арсенал», направленные на предупреждение нарушений законодательства, связанных с оборотом оружия, а также на борьбу с браконьерством.

Как сообщили в правоохранительных органах, за первую неделю проведения мероприятий проверены 54 объекта разрешительной системы и около 3 тысяч 700 охотников. По итогам проверок составлено 36 административных протоколов, наложены штрафы на общую сумму 33 тысячи сомов. За нарушения изъято 24 единицы оружия, 10 единиц оружия, проходящих по уголовным делам, а также 136 боеприпасов. Кроме того, граждане добровольно сдали три единицы оружия.

В ходе проводимых мероприятий раскрыто 23 преступления, задержан один человек, находившийся в розыске, найдены шесть ранее пропавших без вести граждан, а также выявлены два экологических преступления.

В целях обеспечения общественной безопасности совместно с профильными службами и общественными объединениями проведены мероприятия по отстрелу опасных диких животных. В результате ликвидированы 35 диких шакалов, 35 бродячих собак и одна лисица, зашедшая в населенный пункт.

Также в ряде сел Тюпского района проведены встречи с местными жителями, в ходе которых разъяснялись вопросы обеспечения безопасности граждан, соблюдения требований законодательства и охраны окружающей среды.