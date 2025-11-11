Фото NABU Кыргызстан. В Кемине браконьеров оштрафовали на 35 тысяч сомов

В Кеминском районе трое жителей привлечены к ответственности за незаконную охоту и оштрафованы на 35 тысяч сомов. Об этом на своей странице в Facebook сообщили NABU Кыргызстан.

По ее данным, в селе Талды-Булак Кеминского района в ходе рейда сотрудников группы «Барс» НПО NABU Кыргызстан совместно с представителями Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР были задержаны трое мужчин, занимавшиеся незаконной охотой.

Отмечается, что они подстрелили двух кекликов и двух фазанов. На нарушителей были составлены протоколы и был назначен общий штраф в размере 35 тысяч сомов.

Также у задержанных изъяли два охотничьих ружья, находившихся без разрешительных документов. Оружие передано в районный отдел милиции как вещественное доказательство.