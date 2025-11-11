12:48
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Происшествия

В Кемине браконьеров оштрафовали на 35 тысяч сомов

Фото NABU Кыргызстан. В Кемине браконьеров оштрафовали на 35 тысяч сомов

В Кеминском районе трое жителей привлечены к ответственности за незаконную охоту и оштрафованы на 35 тысяч сомов. Об этом на своей странице в Facebook сообщили NABU Кыргызстан.

По ее данным, в селе Талды-Булак Кеминского района в ходе рейда сотрудников группы «Барс» НПО NABU Кыргызстан совместно с представителями Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР были задержаны трое мужчин, занимавшиеся незаконной охотой.

Отмечается, что они подстрелили двух кекликов и двух фазанов. На нарушителей были составлены протоколы и был назначен общий штраф в размере 35 тысяч сомов.

Также у задержанных изъяли два охотничьих ружья, находившихся без разрешительных документов. Оружие передано в районный отдел милиции как вещественное доказательство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/350446/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Лица, сообщившие о фактах браконьерства, получают вознаграждение от государства
На Иссык-Куле изъяли три ружья и 4,5 литра настойки конопли
Штраф до 100 тысяч или срок до 5 лет. Спасет ли это врачей и учителей от нападок
Не будет ли коррупции в госавтошколах? Эксперт о 14-месячном обучении
Оштрафован владелец торгового центра, строящегося вдоль трассы Бишкек — Ош
Уведомление о штрафе будут оформлять электронной доставкой — закон подписан
В Бишкеке строительную компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов
Центризбирком наложил штрафы на ряд кандидатов в депутаты парламента
В урочище Ныша браконьеры застрелили дикого горного козла
Не оплатил штраф — не получишь права и не зарегистрируешь жилье
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области возбуждено уголовное дело за&nbsp;разжигание межнациональной розни В Чуйской области возбуждено уголовное дело за разжигание межнациональной розни
Кандидат в&nbsp;депутаты&nbsp;ЖК пытался отрубить мужчине руку топором Кандидат в депутаты ЖК пытался отрубить мужчине руку топором
ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики
Выборы-2025. Милиция задержала Кудрета Тайчабарова Выборы-2025. Милиция задержала Кудрета Тайчабарова
Бизнес
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
11 ноября, вторник
12:38
Озвучено имя лауреата Букеровской премии 2025 года по литературе Озвучено имя лауреата Букеровской премии 2025 года по л...
12:19
В Кыргызстане ужесточат требования к выдаче сертификатов на продукцию халал
12:15
Главный приз — мусоровоз. В Кыргызстане выберут самый чистый город
12:12
Официанту разбили голову в ночном клубе. Задержан 22-летний житель столицы
12:10
В Бишкеке перекроют участок бульвара Эркиндик из-за ремонта трубопровода