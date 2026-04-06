Очистка озера Иссык-Куль: заведены десятки дел и изъяты километры сетей

За первые три месяца 2026 года с акватории озера Иссык-Куль изъяли 13,9 километра незаконных рыболовных сетей. Милиция усилила борьбу с браконьерством и экологическими нарушениями. Об этом сообщила пресс-службы УВД Иссык-Кульской области.

По их данным, у нарушителей конфисковано еще 3 тысячи метров, а также изъято 300 экземпляров рыбы, которые переданы в органы экологического надзора. Еще 31 сеть была добровольно сдана местными жителями.

За три месяца зарегистрировано 34 экологических преступления. По 16 из них материалы направлены в суд, четыре человека водворены в изолятор временного содержания.

Общая сумма предъявленных исков превысила 572 тысячи сомов.

Как отмечают в милиции, рейдовые мероприятия продолжаются. Сотрудники проводят проверки с использованием лодок и дронов, очищают прибрежные зоны от мусора и ведут разъяснительную работу с населением.

Основная цель — сохранение уникальной экосистемы озера Иссык-Куль и предотвращение дальнейших нарушений.