17:33
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Общество

Очистка озера Иссык-Куль: заведены десятки дел и изъяты километры сетей

Фото пресс-службы УВД Иссык-Кульской области

За первые три месяца 2026 года с акватории озера Иссык-Куль изъяли 13,9 километра незаконных рыболовных сетей. Милиция усилила борьбу с браконьерством и экологическими нарушениями. Об этом сообщила пресс-службы УВД Иссык-Кульской области.

По их данным, у нарушителей конфисковано еще 3 тысячи метров, а также изъято 300 экземпляров рыбы, которые переданы в органы экологического надзора. Еще 31 сеть была добровольно сдана местными жителями.

За три месяца зарегистрировано 34 экологических преступления. По 16 из них материалы направлены в суд, четыре человека водворены в изолятор временного содержания.

Общая сумма предъявленных исков превысила 572 тысячи сомов.

Как отмечают в милиции, рейдовые мероприятия продолжаются. Сотрудники проводят проверки с использованием лодок и дронов, очищают прибрежные зоны от мусора и ведут разъяснительную работу с населением.

Основная цель — сохранение уникальной экосистемы озера Иссык-Куль и предотвращение дальнейших нарушений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369158/
просмотров: 227
Версия для печати
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
Бизнес
Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
В Бишкеке стало на один зеленый парк больше благодаря команде О!
Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
6 апреля, понедельник
17:11
Очистка озера Иссык-Куль: заведены десятки дел и изъяты километры сетей
16:58
Военнослужащий в тяжелом состоянии: президент взял ситуацию под личный контроль
16:54
Пожар в 5-м микрорайоне Бишкека: спасатели эвакуировали 11 человек
16:46
Женщина выбросила салфетки на дорогу и попала на видео Рамиза Алиева
16:41
В ЖК предложили изменить УПК: новые правила выделения дел и обжалования