Инспекторы извлекли 12 километров браконьерских сетей из Токтогулки

Служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора завершила масштабную операцию по очистке Токтогульского водохранилища. За два дня инспекторы извлекли из воды 12 тысяч метров незаконных синтетических сетей, сообщила пресс-служба ведомства.

Основной удар по браконьерству пришелся на первые сутки, когда сотрудники министерства подняли 5 тысяч метров снастей. Специалисты подчеркнули, что подобные орудия лова наносят непоправимый вред экосистеме: они массово уничтожают рыбные запасы и превращаются в смертельные ловушки для водоплавающих птиц.





Служба экотехнадзора проводит подобные мероприятия на всех крупных водоемах Кыргызстана на системной основе. Данные меры направлены на усиление государственного контроля за сохранением биоразнообразия и защиту водных ресурсов республики.