14:59
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Общество

Инспекторы извлекли 12 километров браконьерских сетей из Токтогулки

Фото Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. Из Токтогулки вытащили 12 километров сетей

Служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора завершила масштабную операцию по очистке Токтогульского водохранилища. За два дня инспекторы извлекли из воды 12 тысяч метров незаконных синтетических сетей, сообщила пресс-служба ведомства.

Основной удар по браконьерству пришелся на первые сутки, когда сотрудники министерства подняли 5 тысяч метров снастей. Специалисты подчеркнули, что подобные орудия лова наносят непоправимый вред экосистеме: они массово уничтожают рыбные запасы и превращаются в смертельные ловушки для водоплавающих птиц.

Помимо очистки акватории, инспекторы провели разъяснительные беседы с местными рыбаками и отдыхающими. Гражданам напомнили о важности соблюдения правил рыболовства и ответственности за загрязнение природы.

Служба экотехнадзора проводит подобные мероприятия на всех крупных водоемах Кыргызстана на системной основе. Данные меры направлены на усиление государственного контроля за сохранением биоразнообразия и защиту водных ресурсов республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372054/
просмотров: 181
Версия для печати
27 апреля, понедельник
14:53
Минтранс потребовал ускорить стройку ключевых трасс и навести порядок на дорогах Минтранс потребовал ускорить стройку ключевых трасс и н...
14:41
Второе за сутки землетрясение зафиксировали в Кыргызстане
14:34
Инспекторы извлекли 12 километров браконьерских сетей из Токтогулки
14:30
Добавьте карту Simbank в Google Pay и платите в одно касание
14:28
Частные распредкомпании раскритиковали реформу. Что ответило Минэнерго