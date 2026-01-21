Тепловизор высветил браконьеров: на Иссык-Куле ночью задержаны нарушители

В ночь на 20 января в Тюпском районе задержаны двое мужчин, пытавшихся заняться незаконным выловом рыбы. Инцидент произошел около 22.00 во время ночного патрулирования. Об этом сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Нарушителей обнаружили с помощью тепловизора — оборудование зафиксировало движение в прибрежной зоне, после чего группа реагирования оперативно направилась к месту. Задержанные не успели установить сети.

По данным милиции, ими оказались 38-летний житель Тюпского района Д.Т. и 39-летний житель Ак-Суйского района М.К.. У них изъяты две синтетические рыболовные сети и надувная лодка.

Начата доследственная проверка.

Правоохранители напоминают, что незаконный вылов рыбы наносит ущерб экосистеме региона и будет пресекаться в усиленном режиме.