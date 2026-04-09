Общество

Штрафы за убийство диких животных в Кыргызстане увеличили в 2-3 раза

В Кыргызстане значительно усилили меры ответственности за причинение вреда объектам животного мира. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По ее данным, постановление подписал председатель кабинета министров. Документ предусматривает существенное увеличение такс за незаконную добычу животных.

Штраф за браконьерство в отношении козерога вырос втрое — до 300 тысяч сомов. За незаконную добычу косули 100 тысяч сомов. Кроме того, впервые установлены конкретные суммы взысканий за причинение вреда редким птицам. Штраф за белого и черного аиста составит 30 тысяч сомов.

Новые меры направлены на сохранение биоразнообразия страны и усиление борьбы с браконьерством, которое остается одной из ключевых угроз для дикой природы республики.

Помимо увеличения штрафов, постановление вводит обновленный механизм распределения взысканных средств. Часть из них теперь будет направляться на материальное поощрение граждан, которые помогают выявлять экологические правонарушения и содействуют их фиксации.

В министерстве подчеркнули, что сохранение уникальной фауны Кыргызстана — общая ответственность общества. Ведомство призвало граждан строго соблюдать природоохранное законодательство, напомнив, что бережное отношение к природе сегодня напрямую влияет на экологическую безопасность страны в будущем.
