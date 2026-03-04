В Кыргызстане за 2025 год выявили 75 случаев незаконной охоты. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов экологии и технического надзора Азат Сагынов.

По его словам, по нарушениям правил охоты выписан 121 протокол на сумму более 1,5 миллиона сомов.

Незаконная охота распространена во всех регионах республики.

«В Чуйской области, например, выехал за объездную дорогу или в горы, и уже охотничьи угодья начинаются — в основном птица (фазан, кеклик, утка). В Иссык-Кульской практикуется незаконная рыбалка, в горной местности ходят на козлов и горных баранов. В Джалал-Абадской, где водохранилище, тоже ставят синтетические сети. Акватория большая, близлежащие села на этом и живут, некоторые браконьеры, кроме этого, ничем больше не занимаются. Ночью сети поставили, утром вытащили. Синтетические сети даже в реках ставят, малька вылавливают, электроудочки применяют — это вообще проблема, током бьют и колоссальный вред наносят», — сказал Азат Сагынов.

Он добавил, что в прошлом году базу службы усилили — приобретены машины, в том числе внедорожники, лодки, дроны, тепловизоры.

«Браконьеры, нарушители правил охоты в ночное время стреляют с тепловизорами, хотя в ночное, сумеречное время и при тумане вообще стрелять запрещено по закону. Охотники уже не используют фонари, а перешли на другой уровень. Поэтому мы тоже усиливаемся, чтобы не отставать от них. В 2026 году министерство усилит нашу материально-техническую базу по всем направлениям, в том числе чтобы мы могли проверять качество угля, выбросы из автомашин и так далее», — отметил Азат Сагынов.

Он подчеркнул, что каждый охотник должен иметь официальный билет, состоять в охотсоюзе, покупать путевки. Госпошлина за билет составляет 1,5 тысячи сомов.

При себе надо иметь:

справку о несудимости,

фотографии 3Х4,

справку от психиатра и нарколога.

«Сначала нужно сдать экзамен, и потом желающие получают охотничий билет. В МВД есть своя процедура выдачи разрешение на оружие (сейф дома, проверка участкового и так далее)», — пояснил замдиректора службы.