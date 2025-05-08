Кыргызстанцы не могут вылететь из аэропорта в Нью-Дели

В связи с ограничением воздушного пространства Пакистана отменен рейс авиакомпании «Аэро Номад Эйрлайнс», запланированный на сегодня. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, ряд граждан Кыргызстана оказался в затруднительном положении в международном аэропорту Нью-Дели.

«По информации авиакомпании, воздушные суда не имеют технической возможности совершить длительный перелет по альтернативным маршрутам через третьи страны. Основной маршрут пролегает над территорией приграничного конфликта между Индией и Пакистаном. Учитывая высокие риски для безопасности, полеты по этому направлению признаны невозможными, что и стало причиной отмены рейса», — говорится в сообщении.

МИД прорабатывает вопрос приобретения авиабилетов на другие доступные рейсы для возвращения граждан на родину.

Внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Индию и Пакистан в связи с текущей напряженной ситуацией между двумя странами.

Посольство КР в Индии находится в постоянном контакте с гражданами и принимает все необходимые меры для оказания содействия.