Общество

Житель Сузакского района извинился за ложные слухи об аэропорте «Джалал-Абад»

Гражданин из Сузакского района, который вчера распространил недостоверную информацию о якобы приостановке строительства международного аэропорта в Джалал-Абадской области и демонтаже оборудования, принес свои извинения общественности.

По данным пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана», строительство нового международного аэропорта на территории Сузакского района, в Багышском айыльном аймаке, продолжается в плановом режиме.

Земляные работы по устройству взлетно-посадочной полосы выполнены на 80 процентов, а аэровокзальный комплекс возведен до уровня второго этажа. Временная пауза в отдельных процессах была связана с неблагоприятными погодными условиями — это обычная практика при реализации масштабных инфраструктурных проектов.

В пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана» призвали общественность и пользователей социальных сетей не распространять недостоверную информацию и уточнять данные по официальным источникам.
