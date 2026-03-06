Житель Сузакского района извинился за ложные слухи об аэропорте «Джалал-Абад»

Гражданин из Сузакского района, который вчера распространил недостоверную информацию о якобы приостановке строительства международного аэропорта в Джалал-Абадской области и демонтаже оборудования, принес свои извинения общественности.

По данным пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана», строительство нового международного аэропорта на территории Сузакского района, в Багышском айыльном аймаке, продолжается в плановом режиме.

В пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана» призвали общественность и пользователей социальных сетей не распространять недостоверную информацию и уточнять данные по официальным источникам.