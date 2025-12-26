14:20
Происшествия

В аэропорту Алматы совершил экстренную посадку самолет Lufthansa

В аэропорту Алматы совершил экстренную посадку самолет Lufthansa. Об этом сообщили в Авиационной администрации Казахстана.

По ее данным, 26 декабря пассажир рейса авиакомпании Lufthansa LH 0722, следовавшего по маршруту Мюнхен — Пекин, умер во время полета. Борт совершил экстренную посадку в международном аэропорту Алматы.

После того, как пассажир потерял сознание, экипаж принял решение о срочной посадке. К самолету оперативно направили медицинскую службу аэропорта и городскую бригаду скорой помощи.

«По прибытии медицинских работников установлено, что пассажир скончался еще во время полета», — говорится в сообщении.

После завершения всех необходимых процедур борт дозаправили в Алматы. В 7.56 по местному времени он вылетел в аэропорт назначения — в Пекин.
