Общество

Авиаперевозчиков хотят освободить от сборов на восьми внутренних маршрутах

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления, предусматривающий освобождение авиаперевозчиков от оплаты ряда сборов при выполнении внутренних рейсов по социально значимым направлениям. Документ направлен на сдерживание роста цен на авиабилеты и поддержку развития внутренней гражданской авиации.

Согласно проекту, государственное предприятие «Кыргызаэронавигация» будет взимать с авиакомпаний 50 процентов от ставок сборов за аэронавигационное обслуживание. Однако перевозчики, зарегистрированные в КР и выполняющие регулярные рейсы по восьми социально значимым направлениям, полностью освобождаются от уплаты этих сборов на протяжении семи календарных дней с момента выполнения рейса.

Аналогичные меры предлагается применять и к аэропортовым сборам.

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» рекомендуется взимать с авиаперевозчиков лишь 50 процентов ставки, тогда как авиакомпании, обслуживающие те же восемь направлений, освобождаются от оплаты на 100 процентов в течение семи дней.
