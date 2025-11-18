Задержка рейса во Вьетнаме. Комментарий авиакомпании и туроператора

Сегодня в 9.00 по местному времени из аэропорта Фукуока в Бишкек вылетел самолет со 180 пассажирами, которые в течение трех дней не могли вернуться домой. Об этом сообщила пресс-служба «Аэро Номад Эйрлайнс».

Отмечается, что на период ожидания авиакомпания совместно с KOMPAS Touroperator обеспечила пассажирам комфортное проживание в отелях, трансфер и питание. По данным авиакомпании и туроператора, их представители круглосуточно находились на связи с туристами, своевременно информируя их об изменениях и ходе подготовки рейса.

«От лица KOMPAS Touroperator хочу отметить, что на протяжении всех трех дней наши сотрудники круглосуточно были на связи с туристами. Мы тесно взаимодействовали с нашими надежными и проверенными турагентами, с которыми работаем уже долгие годы. Все 180 туристов были размещены в SONAGA beach resort hotel 5*. Каждому из них было организовано трехразовое питание, также был предоставлен трансфер. Мы делали все возможное, чтобы люди чувствовали себя комфортно и безопасно. В работе периодически случаются различные форс-мажорные обстоятельства, но ведь главное — как мы их преодолеваем», — отметила руководитель офиса KOMPAS Touroperator в Бишкеке Лейла Махмудова.

Гендиректор авиакомпании Тимур Аралбаев добавил, что в авиации лучше несколько раз перепроверить и устранить даже самый незначительный нюанс и только после этого вылететь со спокойной душой.

«В нашей работе нет места спешке, если она может поколебать безопасность. Мы никогда не идем на компромиссы, когда речь идет о жизни и спокойствии наших пассажиров. Самолет поднимается в воздух только тогда, когда все системы проходят полный комплекс проверок и наши специалисты абсолютно уверены в его исправности», — подчеркнул он.

Напомним, рейс, запланированный на 15 ноября, был задержан из-за технической неисправности. В результате более 180 граждан Кыргызстана не могли вылететь из Вьетнама в Бишкек. Предварительное время вылета в столицу Кыргызстана было запланировано в ночь с 17 на 18 ноября.